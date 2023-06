Abgrenzen von Russland?

In Kirgisistan ist Russland sowohl in abgelegenen Bergdörfern, wie auch in der Hauptstadt Bischkek präsent. Kirgisistan und Russland sind auf vielen Ebenen miteinander verflochten. Zum Einen arbeiten eine Million Kirgisen in Russland, da viele junge Menschen, wie auch der Kirsise Bekstan, keinen Job in ihrer Heimat finden. Zum Anderen kommt das Gas und Öl, das Kirgisistan verwendet, fast ausschließlich aus Russland. Damit kann Russland Kirgisistan politisch leicht unter Druck setzen. Die Familie Bekstans beispielsweise fürchtet die Möglichkeit, dass ihr Sohn für die Front rekrutiert werden könnte, obwohl ein Pass existiert, der Kirgiser vor der Armee schützen soll. Auch wenn Kirgisistan schon seit einigen Jahren autoritärer wird, werden Journalisten das freie Berichten zu nehmend von Russland erschwert. Auch hier wird die Dominanz Russlands in Kirgisistan deutlich, auf die es dennoch aufgrund der schlimmen Armut weiterhin stark angewiesen ist.