Klein, schäbig, unbezahlbar

In London ist der Wohnraum seit Jahren knapp, was zu immer weiter steigenden Mietpreisen geführt hat. Die neuesten Mietspiegelzahlen sind erschreckend: In Westminster kostet die Monatsmiete durchschnittlich (ohne Nebenkosten) 2500,- Euro.