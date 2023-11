Jahrzehntelange Versuche den Konflikt einzudämmen liegen in Trümmern. Wut, Verzweiflung und häufig auch offener Hass herrschen auf beiden Seiten. Die gegensätzlichen Perspektiven, die verhärteten Fronten, zeigen Katrin Eigendorf und Gert Anhalt in ihrer "auslandsjournal"-Dokumentation "Tages des Zorns, Tage der Tränen - Krieg in Nahost".

Im Gazastreifen begleiten sie die Familie Alqumboz-Haniyeh, die aus dem Norden Gazas in ein Flüchtlingszelt nach Khan Yunis geflohen ist. Sie haben mitgenommen, was sie tragen konnten, und harren kurz vor der Grenze zu Ägypten aus, in der Hoffnung, der Zerstörung zu entfliehen.