außendienst in Südkoreas E-Sport-Welt

Seit einem Jahr wohnt ADD mit den drei Jungs von MVP und Coach Kwan in einer Zocker-WG. Mit 15 Jahren hat er angefangen, League of Legends zu spielen und für die Karriere als Profi sogar die Schule geschmissen. Die Drei sind alle zwischen 18 und 22 Jahre alt. Aber statt Spielerfrauen liegen Kuscheltiere in den Betten: “Es ist noch nicht passiert, dass einer von uns jemals ein Mädchen mit in diese WG gebracht hat und das wird auch in Zukunft nicht passieren – das ist unerwünscht.“ Klare Absage also von ADD an das weibliche Geschlecht: Zocken hat Priorität. Jeden Tag. Mindestens neun Stunden.