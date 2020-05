Antje Pieper ist unterwegs in einem zutiefst widersprüchlichen Land – im Flüchtlingslager Matamoros, wo Migranten unter gefährlichen Bedingungen und fast immer vergeblich auf ihre Einreise in die USA hoffen, oder mit einer Patrouille der neuen Bürgerpolizei in Monterrey, die alles besser machen will als die oftmals korrupten mexikanischen Sicherheitsbehörden. Die "auslandsjournal"-Moderatorin ist bei deutschen Rechtsmedizinern in Guadalajara, die helfen wollen, die unzähligen Mordopfer zu identifizieren, damit den Angehörigen wenigstens die Trauer bleibt. Und sie trifft Mexikos berühmtesten Comedian, Chumel Torres, der über alles Witze macht – außer über die Kartelle. In Baja California ist Antje Pieper dabei, wenn Tausende Amerikaner außer Rand und Band Springbreak feiern, und in Mexico City fährt sie mit der legendären Lady Tacos deren berühmte Tortillas auf dem Fahrrad aus.