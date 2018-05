Mit Herz gegen das Verbrechen

Insgesamt wollen die Polizisten mit der Reform das verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnen. In Mexiko-Stadt gefährlichstem Viertel, Iztapalapa, laufen die Beamten daher von Haus zu Haus und sprechen die Bewohner auf ihre Sorgen an, anstatt wie früher mit der Hand an der Waffe im Streifenwagen nur durchs Viertel zu fahren.