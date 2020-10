Die Liste von Moria

Rund 1.500 Geflüchtete aus Moria will die Bundesregierung in Deutschland aufnehmen. Doch wer darf kommen? Wir werfen nach dem Brand von Moria als erstes Kamerateam einen exklusiven Blick in das Flüchtlingslager Kara Tepe, das so genannte „Moria 2“. Unsere Reporterin Julia Held spricht mit Familien und Helfern vor Ort.