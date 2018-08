Politik | auslandsjournal - Schleppen, Schwitzen, Schuften

In Montreal herrscht jedes Jahr am 1. Juli Ausnahmezustand: Am sogenannten „Moving Day“ läuft ein Großteil der Mietverträge aus. Rund 175.000 Menschen ziehen allein in Montreal um. Unser ZDF-Reporter Manuel Möglich hat im außendienst mit angepackt.