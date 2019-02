Spaniens heißer Herbst

Im Regionalparlament in Barcelona gab es doch noch eine Überraschung. Denn der katalanische Regionalregierungschef Carles Puigdemont verkündete, dass Katalonien vorerst nicht die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen werde: "Ich bitte das Parlament, dass es die Unabhängigkeitserklärung aussetzt, damit in den kommenden Wochen ein Dialog in Gang gesetzt werden kann." Damit hält Puigdemont an der Unabhängigkeit von Spanien fest, will den Prozess aber zugunsten eines Dialogs aussetzen. Doch Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy zeigte sich in den letzten Tagen unnachgiebig: zur Not werde Spanien Artikel 155 der Verfassung anwenden, um Kataloniens Autonomie auszusetzen und die Regionalregion unter Verwaltung der Regierung in Madrid zu stellen.