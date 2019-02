Stürmische Zeiten für Fischer

"Fishing for leave"

Rückblick: Kurz vor dem Brexit-Referendum am 23. Juni vergangenen Jahres, fährt eine kleine Flotte Schifferbote die Themse bis nach Westminster hinauf. „Der einzige Weg ist der Brexit“– die Botschaft auf ihren Plakaten ist deutlich. Es sind Fischer der „Fishing for leave“-Kampagne, dessen Anhänger in der EU-Mitgliedschaft nur Nachteile sehen. Denn: In ihren Augen sind sie gefangen im Netz von Quoten und Fangzonen. Sie können nicht mehr selbst bestimmen, was und wieviel sie fischen. Sie wollen ihre Selbstbestimmung zurück und raus aus der „Common Fisheries Policy“, der gemeinsamen Fischereipolitik der EU. Kurz: Sie wollen ihre Gewässer zurück. In den Brexit-Verhandlungen sehen sie dafür eine historische Chance.