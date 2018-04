Südkoreas Angst vor dem Krieg

Die buddhistischen Tempel in Seoul strahlen Ruhe und Frieden aus. Etwas, wonach sich aktuell viele Südkoreaner sehnen. Manche von ihnen kommen mehrmals täglich, um in den Tempeln für Frieden auf der Welt und eine Deeskalation mit Nordkorea, ihrem unmittelbaren Nachbarn, zu beten. Die Menschen Südkoreas suchen in den heiligen Stätten nach Sicherheit und Stabilität in Zeiten der atomaren Aufrüstung. „Ich komme morgens und abends in den Tempel, um zu beten. Die Nachrichten aus Nordkorea machen mir große Angst.“, erzählt Cho Eun-young. So wie ihr geht es vielen.