Politik | auslandsjournal - Traumhochzeit in Windsor

Prinz Harry und Meghan Markle werden sich am 19. Mai in Windsor das Ja-Wort geben. Wie sich das Land auf die Traumhochzeit vorbereitet und welche Erwartungen das Volk an das neue Mitglied im Hause Windsor hat, zeigt ZDF-Korrespondent Andreas Stamm.