In die Luxussiedlung "Poljine Hills" ziehen Ende des Jahres die ersten Touristen ein.

In der idyllischen Berglandschaft, die die Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas umgibt, ragen die ersten Grundmauern einer Villensiedlung in die Höhe. Anhand der Größe der Baustelle wird schnell ersichtlich, welche Ausmaße der Tourismusboom mittlerweile angenommen hat. „Poljine Hills“ ist der Name des sich dort im Bau befindlichen Luxusareals, das aus über 200 Villen und Apartments besteht und Ende diesen Jahres für erste Touristen bezugsfertig sein soll. Hinter dem Großprojekt steht Al Shiddi, eine saudische Investorengruppe, die neben Hochhäusern und Luxushotels bereits das größte Einkaufszentrum der Stadt finanzierte. Ein Großteil der Wohnungen sei bereits an Interessenten aus den Golfstaaten verkauft worden, von denen allein im vergangenen Jahr 60.000 den muslimischen Teil des Landes besuchten. „Es ist sicher übertrieben von einer Invasion zu sprechen. Aber es werden tatsächlich immer mehr,“ so die Publizistin Ivana Maric.