Mitte 2016 stoppt die türkische Regierung das Besuchsrecht für deutsche Journalisten und Abgeordnete in Incirlik. Der Grund: Der Bundestag hatte zuvor das Massaker an Armenien im Ersten Weltkrieg als Völkermord eingestuft. Die Türkei reagiert empört. Auch der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland im Vorfeld des Verfassungsreferendums sorgt für Missstimmung. Das Besuchsverbot hält die türkische Regierung aufrecht, ein Gespräch zwischen Erdogan und Merkel am Rande des G7-Treffens Ende Mai auf Sizilien sowie der Besuch von Außenminister Gabriel Anfang Juni in Ankara können daran nichts ändern.