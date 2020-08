75 Jahre nach Auschwitz

Sie müssen erleben, wie der Antisemitismus in Deutschland wächst, wie Juden bedroht und angegriffen werden.



Frontal21 zeigt auch, wie junge Juden damit umgehen: Schüler, die heute im Internat in Israel leben, weil sie in ihrer deutschen Schule angefeindet wurden, sowie Abiturientinnen, deren Heimat Deutschland ist, aber in deren Familien der Zweifel wächst, ob es hierzulande noch sicher für Juden ist.