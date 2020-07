von Armin Corper und Arndt Ginzel

Ezra Waxmann sollte sterben, als ein bewaffneter Täter am 9. Oktober 2019 versuchte, die Synagoge in Halle (Saale) zu stürmen und ein Blutbad anzurichten. An diesem Tag hatten sich dort 52 gläubige Juden versammelt, um den höchsten jüdischen Feiertag Jo...