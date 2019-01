Das Attentat von Köln

Unter den Daten fällt eine Collage besonders auf. Darauf ist ein Totenkopf mit dunkler Kapuze zu sehen. Offenbar wurden zwei Orden mit Hakenkreuzen hinzuretuschiert. Es sind Eiserne Kreuze aus der Zeit des Nationalsozialismus, in der Mitte der Schriftzug "Berserker". Ein Verweis auf alte Kameraden in Bonn? Denn dort gehörte Frank S. in den 90er Jahren der Skinhead-Gruppe "Berserker an. In altdeutschen Buchstaben prangt ihr Name auch auf dem Bauch von Frank S., ein Foto von dem Tattoo findet sich ebenfalls in den Daten. Frank S. hatte Kontakte in die 1995 verbotene rechtsextreme und militante Freiheitliche Arbeiterpartei (FAP). Die Polizei hat ihn wegen mehrerer Gewaltdelikte im Auge. Im Jahr 2000 wird er aus dem Gefängnis entlassen, Frank S. fällt seit dem nicht mehr durch rechte Gewalttaten auf. Er zieht nach Köln, weg von den alten Kameraden. In seiner digitalen Welt aber haben sie scheinbar weiterhin einen Ehrenplatz.