Das Geschäft der Schleuser

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) spricht von kriminellen Netzwerken, "die Millionen aus diesen Menschen herauspressen und an ihnen verdienen und billigend in Kauf nehmen, dass Tausende ertrinken". Um die EU-Außengrenzen besser zu schützen, will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch gegen Schlepper und Schleuser entschlossen vorgehen.



Dabei befinden sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union seit Jahren in diesem Kampf gegen Schlepper und Schleuser. Ein Beispiel ist die Frontex-Operation "Triton" im Mittelmeer. Deutschland beteiligt sich außerdem mit der Bundeswehr am Militäreinsatz "Sophia" im westafrikanischen Mali - und hat den Bundesgrenzschutz an seinen Außengrenzen postiert. Die Regierung in Österreich will gar Panzer am Brenner auffahren lassen. Und das italienische Parlament hat gerade erst dem Einsatz von Kriegsschiffen vor der libyschen Küste zugestimmt.