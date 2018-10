Vor die Wand gefahren

Zuerst traf es Stuttgart, dann Hamburg und Frankfurt am Main, nun drohen Fahrverbote in München und Düsseldorf.

Das Problem ist mittlerweile auch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel angekommen: Das Fahrverbot in Frankfurt am Main macht der CDU bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen, Ende Oktober 2018, zu schaffen. Nach jahrelangem Zögern und Warten will die Kanzlerin nun endlich handeln: Die Bundesregierung will betroffenen Dieselfahrern helfen.



Frontal 21 über Versäumnisse und scheinbare Lösungen in der Dieselkrise.