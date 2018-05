Diplomatische Krise um Katar

Der Vorwurf gegen Katar: Der Golfstaat unterstütze den islamistischen Terror. Die Situation droht zu eskalieren. Nun warnt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor einem neuen Krieg am Persischen Golf.

Dabei hat die deutsche Rüstungsindustrie in den vergangenen Jahren Waffen in alle am Konflikt beteiligten Länder geliefert und gut daran verdient - und das, obwohl schon lange der Verdacht der Terrorunterstützung im Raum steht. Jetzt versucht Deutschland in einem Konflikt zu vermitteln, in dem sich die arabischen Länder gegenseitig mit deutschen Waffen bedrohen.

Frontal 21 über den Machtkampf auf der arabischen Halbinsel und wie deutsche Rüstungsexporte zur Kriegsgefahr am Golf werden könnten.