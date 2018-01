Behördenchaos beim Brandschutz

Die Vorschriften für Hochhäuser seien in Deutschland viel strenger, so die SPD-Politikerin Barbara Hendricks. Doch dann mussten Bewohner eines Hochhauses in Wuppertal fluchtartig ihre Wohnungen räumen, weil die Stadt Mängel neu bewertete, wie etwa brennbare Fassadenverkleidungen. Daraufhin wiederum kündigte Hendricks an, die Bauministerkonferenz werde "kurzfristig erheben, wo es solche Bauten geben kann". Denn obwohl der Einbau brennbarer Baustoffe an Hochhausfassaden in Deutschland verboten ist, könnten in Bestandsbauten solche Materialien noch verbaut worden sein. Doch nach Recherchen von Frontal 21 wurden die Hochhausfassaden in den meisten Bundesländern nicht überprüft. Das ergab eine Nachfrage unter den 40 größten Städten.



Frontal 21 geht der Frage nach, warum einige Städte nach der Katastrophe in London bisher nur zögerlich reagieren - und manche gar nicht.