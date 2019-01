Kein Asyl in Deutschland

Mit Hilfe des AA-Berichts entscheidet das Bundesamt für Migration über Asylbegehren türkischer Staatsbürger in Deutschland. Bisher dauern Verfahren aus der Türkei mehr als 16 Monate. Laut Bundesinnenministerium wurden im vergangen Jahr acht Prozent der Anträge positiv entschieden. Das kritisiert die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Sie wirft der Bundesregierung vor, sie beschönige die Lage in der Türkei und lasse politisch Verfolgte im Stich. "Es werden Fälle liegengelassen, nicht entschieden, die glasklar sind. Das Bundesamt darf offensichtlich nicht entscheiden", so Günter Burckhard, Geschäftsführer von Pro Asyl. "Die Bundesregierung will verhindern, dass Menschen, die verfolgt sind von Erdogan, in Deutschland ein Asylrecht zugesprochen bekommen." Das sei die Opferung eines Menschenrechts auf Asyl, um Herrn Erdogan nicht noch weiter zu reizen.