Kanzlerin und Autobosse: Gemeinsam gegen die Wand

Und nun versäumt die EU-Kommission aufs Neue, der Autoindustrie die eigentlich notwendigen CO2-Ziele zu setzen. Die Vorgaben für 2030 sind viel zu lasch, gelten nur für das Papier und nicht für die reale Welt. Schlupflöcher erlauben den Herstellern auch in Zukunft zu tricksen und zu täuschen. Das ist in Fachkreisen längst bekannt. Und dennoch lässt sich die EU-Kommission aufs Neue von der Autoindustrie einwickeln. Die Industrie wehrt sich gegen die CO2-Reduzierung in der realen Welt und möchte weiter machen wie bisher - mit alten Tricks und alter Technik. Das bringt hohe Margen, das soll so bleiben.