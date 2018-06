So erreichen Sie uns

Redakteur

E-Mail: Klar.H@zdf.de



- Studierte Allgemeine Wirtschaftswissenschaften – Abschluss als Diplom-Ökonom

- Startete 1981 als Redakteur beim „Deutschen Sparkassenverlag“ in Stuttgart

- Wirtschaftsredakteur bei „Die Welt“ und „Stuttgarter Nachrichten“

- Seit 1986 beim Fernsehen. Arbeitete zunächst in der Landespolitik beim Südwestfunk (heute SWR) in Baden-Baden – ab 1987 für das ARD-Magazin „Report Baden-Baden“.

- 1993 kurzer Ausflug zum Privatsender VOX.

- 1994 Autor für das ARD-Magazin „MONITOR“ und für ARTE.

- Seit 1997 beim ZDF als Redakteur – 1999 bis 2001 stellvertretender Redaktionsleiter beim Ombudsmagazin "Mit mir nicht!" in Mainz

- ab 2001 „Frontal 21“ in Berlin.



Preise:



- 1991 Deutsch-französischer Journalistenpreis für eine Sendung über das gespannte deutsch-französische Verhältnis nach der Wende.

- 2003 Deutscher Wirtschaftsfilmpreis, 2. Platz



Dokumentationen und Reportagen (Auswahl)



- „Das Deutsche Haus“ Über das Zusammenleben von Deutschen und Ausländern, Südwest 3, West 3, Bayrisches Fernsehen 1991

- „Die Rote Mafia“ - Berlin, Warschau, Moskau und zurück, ARD 1992

- „Der ganz normale Wahnsinn - Verkehrsinfarkt in Deutschland“ (mit Christian Berger), VOX 1993

- „Dollars, Schieber und Spione“ - Die verschwundenen Stasi-Milliarden (mit Jörg Heimbrecht), ARD-exclusiv 1994

- „Zielscheibe Pressefreiheit - Gewalt gegen Journalisten“ Reportage aus Russland, Usbekistan und Tadschikistan, ARTE 1995

- „Mäster, Dealer und Hormone - Wie kommen die Drogen ins Fleisch?“ (mit Jörg Heimbrecht), ARD-exclusiv 1996

- „Frei von Kinderhand“ - Wie teppichknüpfenden Kindern in Indien geholfen wird, ARTE 1996

- „Angst im Flugpreis inbegriffen“ - Reportage nach dem Birgenair-Absturz, ARD 1996

- Ausgezeichnet mit der Goldmedaille auf „The New York Festivals“ - „Gibt’s nicht, geht nicht - Auf der Suche nach dem Service in Deutschland“ (mit Stefan Härtig und Birgit Seybold), ZDF 2000

- „Offene Schleuse – Fischer und die Visa-Affäre“ (mit Ulrich Stoll, Friedrich Kurz und Hariolf Reitmaier), ZDF 2005

- „Fluchtburg Liechtenstein – Das Geldversteck der Reichen“ (mit Ulrich Stoll), ZDF 2008