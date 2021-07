So erreichen Sie uns

Redakteur

E-Mail: Koberstein.H@zdf.de



- 1969 geboren in Puebla (Mexiko)

- Studium der Publizistik, Politologie und Soziologie in Münster und Berlin

- Mitarbeit bei verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen und Nachrichtensendungen in Deutschland, Spanien, Mittelamerika und Ecuador

- 1995 bis 2001 ZDF-Magazin Kennzeichen D

- seit März 2001 - ZDF-Magazin frontal



Preise:

- 2018 Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie "Große Wirtschaftssendung" für die ZDFzoom-Dokumentation "Geheimakte VW" zum Diesel-Abgasskandal

- 2017 "Wirtschaftsjournalist des Jahres" in der Kategorie "Unternehmen" (2. Platz) für die ZDFzoom-Dokumentation "Geheimakte VW" zum Diesel-Abgasskandal.

- 2014 Journalistenpreis "Der lange Atem" (3. Platz) für die beharrlichen Recherchen zum Thema "Energiewende und Energiemarkt" (mit Steffen Judzikowski)

- 2008 B.A.U.M. Umweltpreis in der Kategorie Medien (mit Steffen Judzikowski)

- 2008 Otto-Brenner-Preis, 3. Platz für die ZDF-Dokumentation "Das Kartell - Deutschland im Griff der Energiekonzerne" (mit Steffen Judzikowski)

- 2007 Preisträger "unendlich viel energie" in der Kategorie TV für den Beitrag "Kraftwerk im eigenen Keller" von der Informationskampagne für Erneuerbare Energien (mit Steffen Judzikowski)