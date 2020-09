nachgehakt

Politik | Frontal 21 - Blaue Plakette: Dieselautos droht Fahrverbot

In deutschen Innenstädten wird der gesetzliche Grenzwert für die gefährlichen Stickoxide in der Atemluft überschritten. Deshalb will das Bundesumweltministerium noch in diesem Jahr die sogenannte Blaue Plakette erlassen. Damit droht 13 Millionen Diesel...