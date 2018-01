Vertrauter Erdoğans zündelt in Deutschland

Nach Erkenntnissen der Ermittler habe Külünk in enger Absprache mit Erdoğan und dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu in Deutschland Proteste gegen die Armenien-Resolution organisiert. Diese hatte der Deutsche Bundestag am 2. Juni 2016 verabschiedet. Die Ermittler hörten am 1. Juni 2016 ein Telefonat ab, in dem sich Erdoğan ausdrücklich vorbehielt, über weitere Proteste in Berlin persönlich zu entscheiden. Mitglieder der rockerähnlichen Gruppierung “Osmanen Germania“ beteiligten sich an den Protesten gegen die Armenien-Resolution.