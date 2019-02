Dicke Luft

Bei der Aufstellung der Messstationen spielt vor allem der sogenannte "Einflussschacht" eine Rolle. Dieser bezeichnet einen Ort, der möglichst repräsentativ die tatsächliche Luftverschmutzung wiedergibt. Um das zu gewährleisten, haben die zuständigen Behörden einen Ermessensspielraum bei der Auswahl der Messstandorte. Allerdings müssen sich diese mit den in der BlmSchV verankerten Kriterien decken. So müssen Messstationen zudem an besonders belasteten wie auch an weniger belasteten Standorten platziert werden. Sowohl die EU-Kommission (alle fünf Jahre) als auch die Bundesländer (alle zwei Jahre) überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob die Messstationen richtig platziert sind. Eine Untersuchung durch den TÜV Rheinland 2018 befand, dass von 133 Messpunkten in Nordrhein-Westfalen an 132 nichts auszusetzen war. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, hat den Bundesländern zudem angeboten, eine zusätzliche Standortüberprüfung durchzuführen.