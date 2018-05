MIT spähte weitere Oppositionelle in Deutschland aus

Das legen Dokumente nahe, die der Redaktion Frontal 21 vorliegen. In einem vertraulichen Schreiben der Polizeigeneraldirektion Istanbul vom September 2013 an die Bundesanwaltschaft heißt es über die angeblichen TKP/ML-Strukturen in der Bundesrepublik: „Als Resultat der Zusammenstellung geheimdienstlicher Informationen ergibt sich, dass insbesondere in Deutschland ein ca. 700 – 800 Personen starker Kader existiert.“ Das Papier listet 25 Vereine und deren Vorstände auf, die der TKP/ML nahestehen sollen. Die Personen seien „nach Einschätzung in den zirkulierenden geheimdienstlichen Informationen“ für die TKP/ML aktiv, heißt es in dem Schreiben.