Lebensmittelampel jetzt auch in Frankreich

Der Spitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft BLL bleibt dagegen bei seiner ablehnenden Haltung gegenüber einer Lebensmittelampel. "Ich glaube, dass man generell vorsichtig sein muss, wenn man Lebensmittel aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe bewertet in Richtung gesund oder ungesund", so Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff in Frontal 21. "Wir wissen allgemein, dass sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, wenn wir das Thema Übergewicht betrachten. Und da ist die Reduktion auf einzelne Inhaltsstoffe sicherlich nicht zielführend.“