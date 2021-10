Aktien für die Rente?

Im Wahlkampf haben die Sozialdemokraten mit dem Versprechen gepunktet, dass Rentenniveau und Eintrittsalter konstant bleiben. Aber wie soll das finanziert werden? Die FDP orientiert sich am schwedischen Modell: Dort muss jeder vom Rentenbeitrag, 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens, 2,5 Prozent verpflichtend am Kapitalmarkt investieren, ohne Ausnahme. Doch die SPD will das nur auf freiwilliger Basis als private Zusatzversicherung.