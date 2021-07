Betriebsräte bei "Nordsee"

Matjes, Hering oder Backfisch - damit ist die Fast-Food-Kette "Nordsee" zu einem der größten Systemgastronomie-Betriebe in Deutschland geworden. Hier und in Österreich beschäftigt das Unternehmen in eigenen Filialen insgesamt 4500 Mitarbeiter.

02.10.2018 02.10.2018 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen