Die AfD und "Der Wahlhelfer"

Mitglied in der "Vereinigung der Freien Medien" ist auch David Bendels. Er steht im Verdacht, Millionen Euro aus unbekannten Quellen für Wahlkampagnen zugunsten der AfD eingesetzt zu haben. Die Bundestagsverwaltung prüft, ob der AfD dadurch illegale Spenden in Millionenhöhe zugeflossen sind. Im Verein sind außerdem Personen tätig, die für rechte Verschwörungstheorien bekannt sind. "Michael Stürzenberger ist mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilt und stellt eine Brücke vom rechtskonservativen-bürgerlichen Spektrum in das radikale Spektrum von Pegida und anderen Organisationen dar“, sagt Rechtsextremismusforscher Quent.