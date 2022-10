Funktioniert die Gaspreisbremse?

Milliarden vom Staat



Nun soll es der "Doppel-Wumms" richten, verkündet Bundeskanzler Olaf Scholz. Mit einem 200 Milliarden Euro schweren Hilfspaket will die Ampel-Koalition die Energiekrise bewältigen und dafür sorgen, dass Energie in Deutschland bezahlbar bleibt.



Doch bis Verbraucher und Firmen tatsächlich von der Gaspreisbremse profitieren, dürften noch ein paar Wochen vergehen. Experten kritisieren dagegen schon jetzt: Die Gaspreisbremse kommt reichlich spät, ist teuer und wenig zielgenau. Heißt es im Winter wirklich, wie Bundeskanzler Scholz immer wieder verspricht: "You'll never walk alone"?



Angst vor Sabotage

Energieversorgung in Gefahr?



Wer hat die Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 angegriffen? Russlands Präsident Wladimir Putin macht kurz nach der ersten Attacke vom 26. September 2022 die USA dafür verantwortlich. Belege präsentiert er nicht. Westliche Sicherheitsexperten hingegen sehen Indizien, die für Russland als Täter sprechen.



Eines jedoch haben die gezielten Angriffe auf die Gasleitungen in jedem Fall erreicht: Schlagartig wird klar, wie verwundbar die Energieversorgung Europas und Deutschlands ist.



Durchsuchung bei der AfD

Eine Partei im Spendensumpf



Im Zusammenhang mit der AfD-Spendenaffäre durchsuchten Polizeibeamte Ende September 2022 die Bundesgeschäftsstelle der Partei in Berlin. Zeitgleich fanden in mehreren Bundesländern weitere Durchsuchungen statt, so auch bei der Kölner Plakatwerbefirma Ströer.



Anlass für die Aufnahme der Ermittlungen seien auch die Recherchen von "frontal" und CORRECTIV gewesen, die den Millionen Euro schweren Spendenskandal der AfD aufgedeckt hatten, bestätigt Sebastian Büchner von der Berliner Generalstaatsanwaltschaft.



Amazon-Ware für die Tonne

Vernichtung von Retouren geht weiter



Das sollte so eigentlich nicht mehr passieren: Der Online-Versandhändler Amazon vernichtet in Deutschland nach wie vor tonnenweise Retouren und Neuwaren. Das belegen Recherchen von "frontal" und "Business Insider".



"frontal" hatte 2018 erstmals aufgedeckt, dass beim Onlineriesen massenhaft neuwertige Waren aus Rücksendungen auf den Müll landen. Die damalige Bundesregierung wollte das durch eine Änderung im Kreislaufwirtschaftsgesetz verhindern. Doch Amazon-Beschäftigte bestätigen, dass das Gesetz offenbar zum Papiertiger geworden ist.