frontal vom 12. Dezember 2023

Kriminelle Geschäfte mit Falschgeld

Immer mehr Blüten



Geldfälscher haben in Deutschland im ersten Halbjahr 2023 so viel Falschgeld in Umlauf gebracht wie seit drei Jahren nicht. Vor allem mit falschen 200- und 500-Euro-Scheinen sollen vielfach Gold, Schmuck, Luxusuhren, aber auch teure Autos bezahlt worden sein.



Mit 2,9 Millionen Euro hat der Schaden bereits nach sechs Monaten den Wert des gesamten Vorjahres 2022 übertroffen. "frontal" begleitet einen Undercover-Ermittler bei seiner Spurensuche im dunklen Milieu der Geld- und Passfälscher in Bulgarien und erhält exklusive Einblicke in die Machenschaften der Kriminellen. Die Spur führt auch nach Deutschland.



Russische Verbrechen in der Ukraine

Mühsame Aufklärung



Als am 24. Februar 2022 Putins Invasion begann, war der Flughafen in Hostomel eines der wichtigsten Ziele russischer Truppen – und die Siedlung bereits am zweiten Tag des Angriffes der Ort mit dem ersten Kriegsverbrechen Russlands in der Ukraine.



Nachdem der russische Vormarsch im Ort Hostomel, nordwestlich von Kiew, zum Erliegen kam, beschossen Putins Truppen wahllos zivile Autos, insgesamt zehn. Elf Menschen starben, fünfzehn wurden verletzt. Was die Angreifer aus Russland nicht wussten: Ein Supermarkt ganz in der Nähe hatte Überwachungskameras und zeichnete das Kriegsverbrechen auf.



Anhand der Aufnahmen und zahlreicher Zeugenaussagen konnten die ukrainischen Ermittler fünf tatverdächtige russische Kommandeure identifizieren. Derzeit läuft gegen sie – in Abwesenheit – ein Gerichtsprozess in Kiew.



Antibiotikamangel ohne Ende

Versorgungskrise in Deutschland



Millionen Menschen in Deutschland sind krank – und in der aktuellen Welle von Infekten werden auch wieder Antibiotika knapp, vor allem bei Kindern. Dabei hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach dem Mangel an Medikamenten im vergangenen Winter Abhilfe versprochen.



Noch im Spätsommer zeigte sich Lauterbach zuversichtlich, dass es durch das inzwischen in Kraft getretene Lieferengpassgesetz in der kommenden Infektsaison genügend Arzneimittel geben werde. Doch weiterhin fehlen Medikamente. Woran liegt das?