frontal vom 23. April 2024

Zu wenig Geld fürs Schienennetz

Koalition streitet um Schuldenbremse



Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, beharrt weiterhin auf der Schuldenbremse. Wissenschaftler, Deutsche Bundesbank und Sachverständigenrat Wirtschaft der Bundesregierung fordern dagegen Reformen.



Die Folgen der FDP-Sparpolitik machen sich schon jetzt an vielen Stellen bemerkbar, unter anderem beim maroden Schienennetz. Dabei sollte das ausgebaut werden – und mehr Güter auf die Schiene kommen. Bremst der Sparkurs das Wirtschaftswachstum aus?



Spionage bei VW

Chinas Hacker unter Verdacht



Volkswagen wurden brisante Daten gestohlen. Spuren weisen zu Hackern aus China. Das zeigen mehr als 40 interne Dokumente, die "frontal" gemeinsam mit "DER SPIEGEL" im Rahmen einer internationalen Kooperation zu chinesischen Spionagetätigkeiten in Europa einsehen konnte.



Mutmaßlich chinesische Staatshacker nahmen die Volkswagen-Gruppe ab 2010 für mehrere Jahre ins Visier. Den Hackern gelang es mehrfach, tief in die Netzwerke von Volkswagen einzudringen und geistiges Eigentum zu stehlen.



Der Drohnenkrieg in der Ukraine

Militärstrategie 2.0



Es ist der erste echte Drohnenkrieg: Die Waffen der Zukunft sind zu einem entscheidenden Faktor im Ukrainekrieg geworden. Wegen knapper Munition steht die ukrainische Armee zunehmend unter Druck. Zum Ausgleich setzen die Streitkräfte auf sogenannte FPV-Drohnen, die feindliche russische Stellungen zerstören. Doch auch Russland nutzt Drohnentechnik, um die ukrainische Infrastruktur anzugreifen.



Wie gefährlich sind Linksextremisten?

Keine Spur von der "Vulkangruppe"



Seit dem Anschlag auf einen Strommast nahe der Tesla-Fabrik in Brandenburg tappen die Ermittler im Dunkeln. Wer sind die Brandstifter der "Vulkangruppe"? Welchen Rückhalt haben sie in der linken Szene – und wie gewaltbereit sind Linksextremisten, auch gegen Menschen?