frontal vom 24. Oktober 2023

Streit um neue Asylpolitik

Grenzkontrollen und Arbeitspflicht



Laut ZDF-Politbarometer ist das Thema "Flucht und Asyl" derzeit das wichtigste Problem im Land. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz dringt darauf, die Zahl der irregulär nach Deutschland einreisenden Menschen zu begrenzen. Für den Bund-Länder-Gipfel Anfang November 2023 in Berlin liegen Forderungen auf dem Tisch, wie etwa Grenzkontrollen, Arbeitspflicht oder Sachleistungen statt Bargeld.



Anschläge, Sabotage, Terrorgefahr

Wie gut ist Deutschland geschützt?



Seit dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel eskaliert die Gewalt in Nahost, und in Deutschland wächst die Sorge vor Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen. Sicherheitsexperten warnen vor einer zunehmenden Terrorgefahr. Wie gut ist Deutschland gerüstet, wenn es um die Innere Sicherheit geht?



Missbrauchsskandal in der Kirche

Was wusste Woelki?



Gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Meineides. Es geht um Aussagen des Erzbischofs vor dem Landgericht Köln. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte auch die Bischofsresidenz.



Kritik an Kardinal Woelki wurde auch schon vorher laut. Woelki hatte dem Papst seinen Rücktritt angeboten, doch eine Entscheidung steht noch aus.



Flüchtlingskrise steigert Wohnungsnot

Das Dilemma der Kommunen



Zur Unterbringung von Geflüchteten mieten Städte und Gemeinden immer mehr Wohnungen an. Was zur Folge hat, dass es für Menschen mit geringem Einkommen noch schwerer wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Angesichts dieses Konkurrenzkampfes droht sozialer Unfrieden.