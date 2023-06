frontal vom 27. Juni 2023

Diesel vor Gericht

Hoffnung auf Schadensersatz?



Der Abgasskandal nimmt kein Ende: Noch immer verweigert VW den betroffenen Dieselfahrern Entschädigung, während das Bundesverkehrsministerium die Dieselaffäre zur Geheimsache erklärt. "frontal" zieht nach fast acht Jahren Recherche eine Bilanz des Super-GAUs der deutschen Automobilindustrie.



Innenaussichten aus Russland

Wo Söldner putschen



In Russland ist der seit Langem schwelende Machtkampf zwischen Jewgeni Prigoschin, Chef von "Putins Schattenarmee", und der russischen Militärführung eskaliert: Bewaffnete Kämpfer der Söldnertruppe Wagner marschierten von der Ukraine aus nach Russland ein – mit dem Ziel, die Militärführung in Moskau zu stürzen.



Innenansichten aus Russland

Wo Kinder töten lernen



Im Russland von heute werden Kinder bereits im Grundschulalter an Waffen herangeführt und für den Krieg gedrillt. Die "Junge Armee", gegründet 2016 vom russischen Verteidigungsminister, hat mittlerweile über eine Million Mitglieder.



"frontal" zeigt Innenaussichten aus einem Land, in dem Willkür und Rechtlosigkeit um sich greifen.



Sicherheitsrisiko China

Gefahr für Kritische Infrastruktur



Eigentlich sollte die China-Strategie der Bundesregierung längst vorliegen. Doch die Koalition streitet über den richtigen Umgang mit dem wichtigsten Handelspartner. Bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 20. Juni 2023 in Berlin gab es trotz wachsender Sicherheitsbedenken kaum kritische Töne.



Teil der Kritischen Infrastruktur ist das deutsche Mobilfunknetz. Es gilt als besonders verwundbar. Ausgerechnet beim Aufbau moderner 5G-Netze kommt chinesische Technologie zum Einsatz. Sicherheitsexperten warnen vor möglicher Spionage und dem Risiko, dass China im Konfliktfall westliche Netze lahmlegen könnte. Andere europäische Länder haben längst reagiert und chinesische Komponenten aus dem Mobilfunknetz verbannt.