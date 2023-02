frontal vom 7. Februar 2023

Kostenfalle Pflegeheim

Wenn die Rente nicht mehr reicht



Der Eigenanteil von Pflegeheimbewohnern steigt immer weiter, obwohl die Politik versprochen hatte, dass die Kosten sinken sollten, die von den Bedürftigen selbst getragen werden müssen.



Von Rente und Pflegeversicherung allein können nur noch die wenigsten, die vollstationär in einer Pflegeeinrichtung leben, ihre Unterbringung zahlen. Und so muss im Pflegefall immer häufiger selbst der zum Sozialamt und Sozialhilfe beantragen, der eine hohe Rente hat.



Teure Umweltverbrechen

Schäden durch illegale Müllkippen



Gigantische Mengen Müll lagern in Deutschland auf illegalen Abfallhalden. Das sorgt für große Umweltprobleme und massive finanzielle Schäden. Denn auf den Kosten bleiben häufig die Kommunen sitzen – und damit am Ende der Steuerzahler.



Angst vor der Einberufung

Russen fliehen nach Deutschland



Nach der von Putin verkündeten Teilmobilisierung im September 2022 haben rund 150.000 junge Männer Russland fluchtartig verlassen. Die meisten von ihnen sind in die Türkei, nach Georgien oder Kasachstan geflohen. Die wenigsten haben es nach Deutschland geschafft.



Doch Kriegsverweigerung und Desertation allein sind in Deutschland kein Grund für Asyl, so bislang die Entscheidungen deutscher Gerichte. Dennoch hatte im Mai 2022 die deutsche Bundesregierung zugesagt, dass Soldaten, die aus der russischen Armee desertiert sind, einen Flüchtlingsschutz bekommen sollen. Dieser Schutz gilt jedoch nicht für Reservisten, die noch nicht aktiv an Kampfhandlungen beteiligt waren. "frontal" hat russische Kriegsverweigerer in Berlin getroffen, die dennoch auf Asyl hoffen.



Bandenkriminalität in Schweden

Gewalt durch kriminelle Gangs



Schweden gilt als ein zentraler Hotspot der Bandenkriminalität in Europa. In kaum einem anderen europäischen Land sterben so viele Menschen durch Organisierte Kriminalität wie dort. Seit Jahren eskaliert die Gewalt durch kriminelle Gangs.



Getötet werden die Opfer etwa bei Schießereien zwischen rivalisierenden Banden oder im Streit zwischen Großfamilien. Die meisten von ihnen sind – wie auch viele der Täter – sehr junge Schweden der zweiten oder dritten Generation. Sie stammen häufig aus Familien mit Migrationshintergrund.