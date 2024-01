frontal vom 9. Januar 2024

Deutsche Luxuskarossen nach Russland

Tricksereien bei den Sanktionen



Luxusautos, die aus Deutschland kommen, stehen in Russland hoch im Kurs. Sie gelten als Statussymbol und sind bei der russischen Elite sehr beliebt. Doch seit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist der Export von Luxusprodukten eingeschränkt. Allerdings sind die Sanktionen leicht zu umgehen: So werden nach "frontal"-Recherchen teure Autos quer durch Europa nach Russland geschleust.



Deutschland: Land unter

Planlos ins nächste Hochwasser



Hochwasser in Deutschland: Wieder einmal laufen Keller voll, Straßen werden unterspült. Und viele Menschen fragen sich, wer am Ende für die Schäden aufkommen wird? Die Politik verspricht schnelle Hilfe, man werde die Betroffenen nicht alleinlassen.



Doch was passiert, wenn das Wasser wieder abgelaufen ist? "frontal" ist unterwegs im aktuellen Flutgebiet, aber auch im Ahrtal. Hat Deutschland aus den Hochwassern der vergangenen Jahrzehnte gelernt – und stellt sich das Land auf die Folgen des Klimawandels ein?



Pflegenotstand im Krankenhaus

Was bringen Lauterbachs Reformpläne?



Mit einem neuen Gesetz will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Pflegeberuf attraktiver machen und stärken. Im Dezember 2023 hat er nun vorläufige Eckpunkte zum sogenannten Pflegekompetenzgesetz vorgestellt, die allerdings noch nicht ressortabgestimmt sind. Doch werden die Maßnahmen gegen den akuten Pflegenotstand wirklich helfen?



Zweifelhafte Polizei-Quellen

Wie weit darf ein V-Mann gehen?



Es geht um jede Menge Drogen, Dealer, viel Geld - und einen äußerst umstrittenen V-Mann: Thomas K. ist eine sogenannte VP, eine Vertrauensperson der Polizei. Doch wie weit dürfen Informanten wie er gehen?



V-Männer sollen polizeilichen Ermittlern entscheidende Tipps liefern. Oft handelt es sich dabei um Menschen mit krimineller Vergangenheit – und mit Zugang zu bestimmten Kreisen. Die Vorgehensweise von Thomas K. zeigt allerdings ein problematisches Muster: Er soll mutmaßlich in fünf Fällen Patienten in einer Entzugsklinik zu Straftaten gedrängt haben. Handelte es sich dabei um eine unzulässige Tatprovokation?