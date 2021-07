Pharmaskandal: Geheime Medikamententests

Von dem Verfahren sind Studien namhafter Pharmahersteller betroffen, wie Otsuka, Ferrer, Pierre Fabre, Minerva. Keines der angefragten Unternehmen fühlt sich verantwortlich gegenüber den mutmaßlichen Opfern der Studien, von denen einige gegenüber dem ZDF erklärten, bisher nicht über die Vorgänge in der Klinik informiert worden zu sein.



Der Prozess gegen die Klinikchefin findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Gerichtssprecher sagte dem ZDF, man wolle damit Patientendaten schützen. Der rumänische Journalist Mihai Todoca vom Onlineportal "Special Arad" zweifelt an der Erklärung des Gerichts: "Wir haben keine Möglichkeit, um die Öffentlichkeit zu informieren, was im Prozess passiert, was darin besprochen wird. Und ich denke, dass das nicht dem Schutz der Patienten, der Opfer dient, sondern für den Schutz der großen Pharmafirmen, die – wie wir wissen – sehr viel Geld haben und Hebel, dass die Öffentlichkeit von diesem Prozess nichts erfährt."