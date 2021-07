Wenn für Windräder Wald gerodet wird

Die schwarz-grüne Regierung in Hessen will die Energiewende vorantreiben und setzt dabei auf Windenergie. Auf zwei Prozent der Landesfläche sollen Windräder gebaut werden, vor allem auch in geschützten Waldgebieten.

9 min 9 min 24.07.2018 24.07.2018 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.07.2021 Video herunterladen