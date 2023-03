In Stichproben zeigt "frontal", dass gerade in der kalten Jahreszeit die Feinstaubkonzentration in Wohngebieten – und sogar Kurorten – deutlich höher ist als an viel befahrenen Straßen in Großstädten. Fachleute fordern daher verschärfte Regeln für Holzöfen und niedrigere Grenzwerte für gefährlichen Feinstaub.