Hooligans vor der Fußball-WM

Auch deutsche gewaltbereite Gruppen machten damals, bei dem Fußballturnier in Frankreich, Jagd auf Fans.



Sicherheitsbehörden und Experten sind alarmiert, denn zunehmend richtet sich die Gewalt der Hooligans nicht nur gegen gegnerische Gruppen, sondern auch gegen Andersdenkende und Flüchtlinge. Ein Großteil der Hooliganszene tendiere nach rechts, warnt der Rechtsextremismus-Forscher Robert Claus. In den vergangenen zehn Jahren sei die Szene sehr stark in den professionellen Kampfsport gegangen, weil er nah am Straßenkampf sei.



Inzwischen sind die Hooligans europaweit vernetzt und finanzieren sich durch rechtsextreme Kampfsportlabels. Neonazis wiederum haben das Gewaltpotenzial der Hooliganszene entdeckt.



Frontal 21 über gewaltbereite Hooligans und die rechte Kampfsportszene mit Blick auf die bevorstehende Fußball-WM in Russland.