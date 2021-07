Kartenverkauf bei Viagogo

Mich stört insbesondere die Intransparenz. Tatjana Halm, Verbraucherzentrale Bayern

Immer öfter beschweren sich Verbraucher über Viagogo. Es müsse endlich etwas passieren, meint auch Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. "Mich stört insbesondere die Intransparenz", sagt Halm. Der Verbraucher kenne bei Viagogo den eigentlichen Verkäufer gar nicht. Außerdem wisse der Kunde nicht, was die Tickets im Original kosteten und zum Abschluss des Kaufes kämen zusätzlich hohe Gebühren dazu. "Das heißt, dass man erst am Schluss überrascht wird, dass es ein Vielfaches von dem kostet, was das Original gekostet hätte." Die Verbraucherzentrale Bayern will das nicht hinnehmen und klagt derzeit vor Gericht gegen Viagogo. Ziel ist es, die Ticketplattform zu mehr Transparenz zu zwingen. Nächster Verhandlungstermin ist der 26. März 2019 am Landgericht München I.