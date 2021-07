Über 20.000 Tonnen wurden in Zügen exportiert. Der Großteil des Atommülls lagerte in Russland in Fässern unter freiem Himmel - mit gravierenden Folgen: "Auf einem riesigen Platz stehen Tausende Behälter mit dem Uranhexafluorid. Die rosten unter starkem Temperaturwechsel", erzählte damals Alexander Boltatschow, ein ehemaliger Arbeiter der Atomfabrik Tomsk. "Im Sommer ist es hier heiß, im Winter friert alles unter 40 Grad." Regen, Schnee, das alles mache diese Container kaputt. Es würden sich Risse bilden, die man dann versuche, zuzuschweißen.