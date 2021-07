Radikale Islamisten und Schwulenhass

In der Urteilsbegrünung erinnerte der Richter an die Opfer: Thomas L. und Oliver L. waren seit über sieben Jahren ein Paar. Sie wollten zusammenziehen. Zum Tag der Deutschen Einheit, Anfang Oktober 2020, haben die beiden Männer aus Krefeld Kurzurlaub gemacht: Erfurt, Weimar und dann Dresden. Am 4. Oktober waren sie abends in einem spanischen Restaurant gegenüber der Frauenkirche essen, bummeln anschließend zurück zum Hotel.