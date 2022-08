Patricia Schlesinger

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Seit 2018 erhielten mindestens 27 außertariflich bezahlte Führungskräfte beim rbb jedes Jahr sogenannte „variable leistungsbezogene Gehaltsanteile“ in Höhen von 10 bis 25 Prozent der Grundvergütung. Dieses Bonus-System gibt es auch nur beim rbb, ergab eine Anfrage von frontal bei allen ARD-Anstalten.



Nachdem in dieser Woche der Druck auf den in Berlin ansässigen Sender immer stärker wurde, hat dessen Geschäftsleitung konkrete Prämien-Zahlungen offengelegt. Demnach erhielt beispielsweise der rbb-Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter, jetzt geschäftsführender Intendant, zuletzt 230.000 Euro an Grundvergütung plus einem Bonus von 30.738 Euro. Die Prämien für die inzwischen vom Rundfunkrat abberufene Intendantin Patricia Schlesinger hat der rbb mit Verweis auf das strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme gegen die Ex-Intendantin bisher nicht veröffentlicht. Schlesingers Grundvergütung betrug zuletzt 303.000 Euro.