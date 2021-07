Regierungsstreit um Grundrente

Während CDU/CSU darauf verweisen, dass dies im gemeinsamen Koalitionsvertrag steht, will die SPD die Auszahlung einer Grundrente nicht an eine solche Prüfung knüpfen.



Jutta Lüderitz kann es nicht fassen, dass es noch immer keine Einigung gibt. Die 71-jährige Rentnerin ärgert das sehr. Über 40 Jahre hat sie in die Rentenkasse eingezahlt. Trotzdem kann sie von knapp 900 Euro, die sie heute bekommt, kaum leben. "Die Politik hat versprochen etwas für uns zu tun", aber es werde nur gestritten, kritisiert sie.