Sexistische Werbung

Weder der Deutsche Werberat noch die Bundesregierung sehen Handlungsbedarf für eine Gesetzesverschärfung. In einer E-Mail an Frontal21 heißt es, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „sieht hier auch die Wirtschaft in der Pflicht, sich dem Thema zu stellen. Sexismus muss als das bezeichnet werden, was es ist: nämlich eine Form von Gewalt.“ Also weiterhin Selbstkontrolle der Werbewirtschaft, die den Sexismus in der Werbung bisher nicht verhindern konnte.